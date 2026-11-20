On the MoveOn the Move: Kathryn ColemanStaffNovember 20, 2026 Photo provided by Infinity Marketing Kathryn Coleman was promoted to senior data analyst with Infinity Marketing. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0 Staff Previous Article On the Move On the Move: Chelsey Hucker StaffNovember 19, 2026 Read More Next Article On the Move On the Move: Brooke Darragh StaffNovember 20, 2026 Read More Subscribe Subscribe now to our newsletter Subscribe By checking this box, you confirm that you have read and are agreeing to our terms of use regarding the storage of the data submitted through this form. You May Also Like Read More On the Move: Brooke Darragh StaffNovember 20, 2026 Read More On the Move: Chelsey Hucker StaffNovember 19, 2026 Read More On the Move: Aaron Falkenmeyer StaffNovember 19, 2026 Read More On the Move: Claire Greer StaffNovember 18, 2026 Read More On the Move: Madison Luckett StaffNovember 18, 2026 Read More On the Move: Savanna Schultz StaffNovember 17, 2026 Read More On the Move: Joshua Powell StaffNovember 17, 2026 Read More On the Move: Karen Sobocinski StaffNovember 16, 2026 Read More On the Move: Ben Stoner StaffNovember 16, 2026