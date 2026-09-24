On the Move: Tim Morgan

On the MoveOn the Move: Tim MorganStaffSeptember 24, 2026 Photo provided by Greenville Area Development Corp. Tim Morgan was named vice chairman of the Greenville Area Development Corp.’s board of directors. He is CEO of Genesis Marketing Group Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0 Staff Previous Article On the Move On the Move: Wendy Henry StaffSeptember 23, 2026 Read More Next Article On the Move On the Move: Katee Fletcher StaffSeptember 24, 2026 Read More Subscribe Subscribe now to our newsletter Subscribe By checking this box, you confirm that you have read and are agreeing to our terms of use regarding the storage of the data submitted through this form. You May Also Like Read More On the Move: Katee Fletcher StaffSeptember 24, 2026 Read More On the Move: Wendy Henry StaffSeptember 23, 2026 Read More On the Move: Brad Holland StaffSeptember 22, 2026 Read More On the Move: Liz Maly StaffSeptember 22, 2026 Read More On the Move: Bill Keckeis StaffSeptember 21, 2026 Read More On the Move: Judson Conwell StaffSeptember 21, 2026 Read More On the Move: Dan Rundle StaffSeptember 18, 2026 Read More On the Move: April Johnson StaffSeptember 18, 2026 Read More On the Move: Geovana Saraiva StaffSeptember 17, 2026